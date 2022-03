Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Saarbrücken

Öffentlichkeitsfahndung nach bisher unbekannten Tätern

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Saarbrücken (ots)

Am 09. Oktober 2021, gegen 02:30 Uhr, attackierten drei bislang unbekannte Täter einen 33-jährigen Saarbrücker vor dem Hauptbahnhof. Sie griffen den Geschädigten von hinten an, warfen ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Die Tat wurde durch die Videokameras am Hauptbahnhof aufgezeichnet.

Nachdem die Identität der drei Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, wird nun nach Antrag durch die Staatsanwaltschaft und mit Beschluss des Amtsgerichts in der Öffentlichkeit nach den Tätern gefahndet.

Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell