Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei Saarland bei mehreren Demonstrationen sowie 3. Liga-Spiel des 1. FC Saarbrücken im Einsatz

Die Veranstaltungen verliefen überwiegend störungsfrei

Saarbrücken (ots)

Auch heute (06.03.2022) demonstrierten in Saarbrücken wieder viele Menschen unter dem Motto "Wir sagen nein zur Impfpflicht. Gegen die Spaltung unserer Gesellschaft". Eine Gegenversammlung hatte "Die Partei" unter dem Motto "Spazis raus, mit Nazis spaziert man nicht" angemeldet. Zuvor wurde zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr am Tbilisser Platz eine Versammlung mit 300 Teilnehmern mit dem Thema "Kriegsgeschehen in der Ukraine" abgehalten. Außerdem fand in Saarbrücken die Drittliga-Begegnung 1. FC Saarbrücken gegen den SV Meppen statt.

Der Demonstrationszug gegen die Impfpflicht mit etwa 2.500 Teilnehmern startete gegen 15:30 Uhr am Landwehrplatz und führte durch die Saarbrücker Innenstadt über die Wilhelm-Heinrich-Brücke zum Vorplatz der Congresshalle, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Diese endete gegen 17:15 Uhr.

Zur Sicherheit der Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer wurde der Aufzug durch rund 100 Einsatzkräfte über die gesamte Wegstrecke begleitet. Trotz kurzfristiger Sperrungen entlang der Wegstrecke sowie der Sperrung der Zufahrten von der A 620 zur Wilhelm-Heinrich-Brücke blieben nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen in der Saarbrücker Innenstadt aus. Beim Aufeinandertreffen mit 10 Personen der Gegenveranstaltung auf dem Gustav-Regler-Platz blieben Provokationen und Störungen aus.

Der Großteil der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer des Demonstrationszuges war dem bürgerlichen Spektrum zuzuordnen.

Das Fußballspiel des 1. FC Saarbrücken verlief ebenfalls weitestgehend störungsfrei. Weitere Einsatzkräfte des Landespolizeipräsidiums waren bei dieser Veranstaltung in und um den Ludwigspark eingesetzt. Die Polizeibeamtinnen und -beamten mussten im Rahmen des Einsatzes ein Strafverfahren wegen des Mitführens einer Waffe einleiten. Hier führte ein Zuschauer einen Schlagstock mit sich, den jedoch ein Ordnungsdienstmitarbeiter bei den Einlasskontrollen entdeckte.

