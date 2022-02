Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei Saarbrücken nimmt nach intensiven Ermittlungen gesuchte Frau mit Lebensgefährten fest

Beide Personen in Haft - Umfangreiche Ermittlungen dauern an

Saarbrücken (ots)

Nach intensiven Ermittlungen des Betrugssachgebietes des Kriminaldienstes Saarbrücken haben Fahndungskräfte am Mittwoch eine gesuchte Betrügerin mit ihrem Lebensgefährten in Riegelsberg festgenommen.

Seit Oktober 2021 ermittelt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in einem größeren Verfahrenskomplex. Zwischenzeitlich werden der 28-jährigen Frau über 100 Straftaten vorgeworfen. Sie steht im Verdacht, dutzende Diebstähle und gewerbsmäßige Betrugshandlungen begangen zu haben. In den meisten Fällen lenkte sie Verkäuferinnen in unterschiedlichen Geschäften ab, um deren private Taschen oder Geldmappen im Kassenbereich zu entwenden. Die gestohlenen Debitkarten setzte sie anschließend im großen Stil für weitere Betrugshandlungen im gesamten Saarland ein.

Nach vorangegangen intensiven Ermittlungen der Saarbrücker Polizei liegen bereits zwei Haftbefehle von insgesamt vier Jahren und elf Monaten Freiheitsentzug gegen die Frau vor. Ebenso lag gegen den 30-jährigen Lebensgefährten nach Ermittlungen wegen mehreren Betrugshandlungen und Verkehrsstraftaten ein Untersuchungshaftbefehl vor. Das Paar war zuletzt untergetaucht. Sie lebten in unterschiedlichen Hotels, Ferienwohnungen und verschiedenen Fahrzeugen.

Nach mehreren Wochen intensiver Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen spürte die Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalität die Beschuldigten schließlich in Riegelsberg auf. Dort konnten sie am 23.02.2022 festgenommen werden.

Im Fahrzeug wurde umfangreiches Diebesgut, unter anderem Bank- und Wertkarten, Mobiltelefone, Bargeld und neuwertige Kleidung sichergestellt.

Die 28-jährige Frau sitzt zwischenzeitlich in der JVA Zweibrücken ein, ihr Lebensgefährte in der JVA Saarbrücken.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell