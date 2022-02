Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zwei Täter werfen Glasscheibe ein und entwenden Zigaretten aus Verkaufsraum

Saarbrücken (ots)

Am Samstagmorgen brechen zwei Täter in ein Geschäft in Bischmisheim ein und entwenden Zigaretten im vierstelligen Euro-Bereich. Eine Anwohnerin informiert gegen 04:15 Uhr die Polizei.

Als die Polizisten in Bischmisheim eintreffen stellen sie fest, dass die Täter das Glaselement der Haupteingangstür mit einem Schachtdeckel eingeworfen haben. Durch das Loch steigen die Täter in den Verkaufsraum ein und entwenden eine große Menge Zigaretten.

Die Polizei hat noch in der Nacht erste Spuren gesichert und weitere Ermittlungen zu den Tätern veranlasst. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls durch Einbruch in den Verkaufsraum wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell