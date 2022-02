Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus Einkaufsmarktes in Saarbrücken-Güdingen

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Eine 22-jährige Saarbrückerin parkte heute Morgen gegen 09:00 Uhr mit ihrem grauen Peugeot 308 auf dem Parkplatz des Globus Einkaufsmarktes in der Nähe des linken Haupteingangs. Als sie eine Viertelstunde später an ihren Pkw zurückkam, stellte sie einen 1,50m langen Streifschaden an der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erste Spuren gesichert. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell