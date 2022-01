Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Aufzug gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie Gegendemonstration am Abend des 24.01.2022 in Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken-City (ots)

Am frühen Montagabend kam es in der Saarbrücker Innenstadt anlässlich einer nicht angemeldeten Versammlung in Form eines "Spazierganges" durch ca. 40 Personen gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu einer ebenfalls nicht angemeldeten Gegendemonstration durch ca. 25 Personen der "linken Szene". Die Teilnehmer der beiden Versammlungen mussten zeitweise voneinander getrennt werden, um mögliche körperliche Auseinandersetzungen zu verhindern. Insgesamt waren ca. 30 Polizeibeamt*innen im Einsatz. Vereinzelt kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

