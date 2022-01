Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: PKW streift beim Abbiegen einen Fußgänger - Zeugenaufruf nach Unfall in Güdingen

Saarbrücken (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr kam es in Saarbrücken-Güdingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 56-jährigen Fußgänger. Nach jetzigem Ermittlungsstand ging der Mann von der Brückenstraße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße ("Saarbrücke"). Hierbei nutzte er den rechtsseitigen Gehweg. Der 56-Jährige überquerte die ampelgeregelte Fußgängerfurt an der Auffahrt zur B51, wobei die Lichtzeichenanlage für Fußgänger Grün zeigte. In diesem Moment bog ein aus Richtung Schönbach über die Friedrich-Ebert-Straße kommender PKW (entgegen der dort vorgeschriebenen Fahrtrichtung) nach links in Richtung B51 ab. Bei dem Abbiegevorgang streifte der PKW den Fußgänger am linken Bein. Anschließend setzte der/die unbekannte Fahrzeugführer:in die Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht am Bein verletzt.

Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Kombi, möglicherweise mit französischen Kennzeichen, gehandelt haben.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem beteiligten PKW und dessen Führer:in machen können.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon 0681/9321-233) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

