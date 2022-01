Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Siebenjähriges Mädchen in Bübingen von PKW touchiert - Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montagmorgen kam es zwischen 07:20 Uhr und 07:30 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Saargemünder Straße in Bübingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Kind auf dem Schulweg von einem silberfarbenen PKW touchiert, als es die Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Das Auto sei aus Richtung Güdingen gekommen und in Richtung Kleinblittersdorf gefahren. Durch den Zusammenstoß habe das Mädchen Schmerzen verspürt und sich leicht am Knie verletzt. Aus Schreck über den Vorfall sei die Siebenjährige zurück nachhause gerannt. Das silberfarbene Auto sei von einer männlichen Person mit Wollmütze und Bart geführt worden. Auch der bislang unbekannte Autofahrer habe sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit entfernt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem beteiligten PKW und dessen Führer machen können.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Telefon 0681/9321-233) oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell