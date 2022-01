Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tätlicher Angriff auf Busfahrer

Saarbrücken (ots)

Weil ein Busfahrer zwei ungültige Fahrkarten einbehalten wollte, wurde er von zwei Jugendlichen und einem Kind am späten Samstag abend gegen 23 Uhr angegriffen und leicht verletzt. Die Täter waren zunächst an der Haltestelle Folsterhöhe in 66117 Saarbrücken zugestiegen und wurden zunächst verbal ausfallend, als sie ihre Fahrkarten vorzeigen sollten. Als der 51-jährige Busfahrer dann feststellte, dass zwei Karten ungültig waren, warf schließlich ein Jugendlicher eine Glasflasche nach dem Fahrer und verletzte diesen hierbei leicht im Gesicht und beschädigte hierbei zudem dessen Brille. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Aufgrund der einbehaltenen Fahrkarten konnten erste Hinweise zu den potentiellen Tätern (zwischen 13-16 Jahren, aus Saarbrücken) erlangt werden. Der Fahrer musste nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell