Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Brebach-Fechingen

Brebach-Fechingen (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.12.2021 um 15:00 Uhr und dem 24.12.2021 um 11:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an mindestens zwei Pkw, welche in der Straße An der Heringsmühle in Brebach-Fechingen geparkt waren. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte die Fahrzeuge jeweils mit einem spitzen Gegenstand.

Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden.

