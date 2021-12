Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zwei bewaffnete Täter überfallen Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler

Kleinblittersdorf (ots)

Zwei Täter haben gestern Abend eine Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler überfallen. Sie betreten gegen 22:00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohen die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe, fordern Bargeld und Tabakwaren. Den Aufforderungen kommen die Geschädigten nach, anschließend flüchten die beiden Männer zu Fuß in Richtung Frankreich.

Die saarländische, als auch die sofort alarmierte französische Polizei konnten die Männer nicht mehr auf frischer Tat festnehmen. Sie fahnden nun nach den beiden Tätern, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, sprach französisch, trug einen schwarzen knielangen Mantel, weißen Kapuzenpullover, weiße medizinische Maske, graue Jeans und eine schwarze Wintermütze.

Täter 2: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, sehr korpulente Figur, sprach französisch, trug einen grünen knielangen Parker, schwarze Stoffhandschuhe und eine weiße medizinische Maske.

Die Kriminalpolizei der PI Saarbrücken-Stadt hat bereits die Ermittlungen übernommen und wertet gesicherten Spuren und Videoaufnahmen aus. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0681/9321-233 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell