Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Besuch des Christkindlmarktes endet mit einem Strafverfahren

PI Saarbrücken Stadt (ots)

Am 10.11.2021 gegen 18:50h wurde auf dem Christkindlmarkt in Saarbrücken ein 26 Jahre alte Mann aus Neunkirchen von der Polizei angesprochen und kontrolliert. Er trug keinen Mund-Nasen-Schutz, obwohl dies gemäß der Allgemeinverfügung der Ortspolizeibehörde der Landeshauptstadt Saarbrücken für diesen Bereich so geregelt wurde. Beim Herausziehen der medizinischen Maske fiel dem Mann ein Griptütchen mit augenscheinlich Cannabis auf den Boden, was sofort durch die Polizei erkannt wurde. Insgesamt führte der Beschuldigte 4 Griptütchen mit sich, welche er allesamt aushändigte. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Besuch des Christkindlmarktes endet nicht nur in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, es wird nun ein Strafverfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

