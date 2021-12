Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mann onaniert auf Supermarkt-Parkplatz - Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 9. Dezember 2021, wurde die Saarbrücker Polizei gegen 14:30 Uhr über einen Exhibitionisten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Halbergstraße in 66121 Saarbrücken informiert.

Eine Kundin des Einkaufsmarkts hatte den Mann dabei beobachtet, wie dieser im Bereich eines Unterstands für Einkaufswagen stand und onanierte.

Da der Unterstand von außen einsehbar ist, waren die Handlungen des Mannes, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte, auf dem stark frequentierten Parkplatz für Einkäuferinnen und Einkäufer sichtbar.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt konnten in unmittelbarer Tatortnähe einen 38-jährigen Mann festnehmen. Der polizeibekannte Saarbrücker wurde vor Ort als Täter identifiziert. Er ist bereits wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell