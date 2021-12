Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pkw-Aufbruch

Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Sonntag, 06.12.2021, 20:00 auf Montag, 06.12.2021, 06:30 Uhr wurde von einem unbekannten Täter ein in der Straße Im Ordensgut in 66117 Saarbrücken geparkter Pkw aufgebrochen und erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell