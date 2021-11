Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Betrunkene Physiotherapeutin schläft im Bett ihrer bettlägerigen Patientin ein und löst Polizeieinsatz aus

Saarbrücken (ots)

Am späten Montagabend, 08.11.2021, wurde die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt von einem besorgten älteren Anrufer in das Saarbrücker Stadtteil Alt-Saarbrücken gerufen. Der 86-jährige Mann gab an, dass die Physiotherapeutin seiner 85-jährigen, bettlägerigen Ehefrau, betrunken auf deren Bett eingeschlafen sei. Die Beamten konnten in der Wohnung des älteren Ehepaars tatsächlich die stark alkoholisierte Physiotherapeutin schlafend im Bett neben der bettlägerigen Ehefrau des Anrufers feststellen. Die betrunkene Frau musste zunächst seitens der Beamten geweckt werden. Diese konnte sich anschließend selbst an nichts mehr erinnern. Sie wurde im Anschluss, gemeinsam mit ihrem Hund, der sich ebenfalls noch in der Wohnung des Ehepaars befand, durch die Polizei nach Hause verbracht. Sie erwarten nun gegebenenfalls Kosten für den Transport nach Hause.

