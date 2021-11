Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Kind von Auto erfasst

Verkehrsunfall in Altenkessel

Saarbrücken (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:00 Uhr, ereignet sich in der Alleestraße in Altenkessel ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kam von Luisenthal und fuhr in Richtung Ortsmitte, als ein 13-jähriges Kind aus Altenkessel auf die Fahrbahn trat. Es kam zur Kollision und das Kind wurde verletzt. Es wurde durch einen Rettungswagen ins Winterbergklinikum verbracht, konnte jedoch zwischenzeitlich bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell