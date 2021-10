Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Autofahrer bedroht Passanten mit Schusswaffe

Augenzeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Der Fahrer eines grauen Pkws mit französischem Kennzeichen fährt am 28.10.2021, gegen 18:30 Uhr, durch das Deutschmühlental. Hierbei richtet er in zwei Fällen aus seinem Fahrzeug heraus eine Schusswaffe auf Passanten, die an den Bushaltestellen am Deutsch-Französischen Garten sowie an der Einmündung Dr. Vogeler/Metzer Straße stehen. Der Täter entfernt sich anschließend in Richtung Grenze. Ein Augenzeuge, der hinter ihm fährt, teilt den Sachverhalt der französischen Gendarmerie mit, die ihrerseits die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Kenntnis setzt. Diese Saarbrücker Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mittels Schusswaffe. Personen, die Augenzeugen des Vorfalles sind und insbesondere Angaben zum Fahrzeug sowie zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel.: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell