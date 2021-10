Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchter schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung mit Täterfestnahme in Saarbrücken

Saarbrückeen (ots)

Am Dienstagmorgen, den 26.10.2021 befand sich eine 53-jährige Frau im Bereich der Westspangenbrücke in Saarbrücken auf dem Weg zur Arbeit, als sie von einem 36-jährigen, deutschen Mann von hinten mit einem Gegenstand niedergeschlagen wurde. Der Täter versuchte anschließend die Handtasche der Frau zu entreißen, ließ jedoch kurze Zeit später davon ab und flüchtete ohne Diebesgut von der Tatörtlichkeit. Der Täter konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch hinzugerufene Polizeikräfte in Tatortnähe festgenommen werden. Die Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Täter wird nun durch den Kriminaldienst Saarbrücken einem Haftrichter vorgeführt.

