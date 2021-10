Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sicherheitsberatung im Seniorenheim

Saarbrücken (ots)

Am 13.10.2021 führten Polizeibeamte der Kontaktpolizei der PI Saarbrücken-Stadt eine Präventionsveranstaltung in der Seniorenresidenz Haus Vita durch. Gemeinsam mit dem Seniorensicherheitsberater, Herrn Wolfgang Gelff, wurden in angenehmer Runde die Kriminalitätsfelder Taschendiebstahl, Hautürgeschäfte, Enkeltrick und Anrufe falscher Polizeibeamter den Bewohnern beleuchtet. Es wurden Tipps zur Prävention, Opfer einer Straftat zu werden, gegeben und diese auch mit Flyern nochmals verdeutlicht. Auch in der anschließenden Fragerunde konnten viele Probleme gelöst und Ängste der Bewohner genommen werden. Die Veranstaltung, die unter den Bewohnern ein reges Interesse fand, war aus Sicht aller Beteiligten ein voller Erfolg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell