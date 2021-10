Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen/Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16.10.21, 22:00 Uhr und Sonntag, 17.10.21, 14:00 Uhr, wurden in Saarbrücken in der Lessingstraße mindestens 10 abgestellte Fahrzeuge durch Zerkratzen mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro entstand.Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt,Tel: 0681/9321-233 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell