Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raubüberfall auf eine Tankstelle in Saarbrücken - Täter festgenommen

Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 14. Oktober 2021 um 7:10 Uhr überfiel ein 40-jähriger Täter eine in der Metzer Straße in Alt-Saarbrücken gelegene Tankstelle. Der maskierte Mann forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen vierstelligen Bargeldbetrag von den beiden 53- und 64-jährigen Kassiererinnen erpresst hatte, flüchtete er mit dem Geld vom Tatort. Der Täter trug während der Tat eine Jacke und eine Wollmütze mit der Aufschrift "POLIZEI". Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mit Unterstützung weiterer Dienststellen führten zum Erfolg. Es gelang den eingesetzten Beamt:innen ca. 30 Minuten später den Täter in der Nähe des Tatortes auf einem Gartengrundstück widerstandslos festzunehmen. Das Bargeld und die Pistole konnten sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um eine sog. Soft-Air Pistole. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der getragenen Täter-Kleidung um echte Uniformteile der Polizei handelte. Sie wurden bei einem Pkw-Aufbruch Anfang Juli 2021 gestohlen. Die Sachen wurden ebenfalls sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Kriminaldienst Saarbrücken. Über den Antrag auf Untersuchungshaft und die damit verbundene Vorführung bei einem Richter entscheidet nun die Staatsanwaltschaft.

