Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall zwischen zwei Gelenkbussen

Polizei sucht Zeugen und Verletzten Fahrgast

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag den 12.10.2021 gegen 07:55 Uhr ereignet sich ein Unfall zwischen zwei Gelenkbussen in der Scheidter Straße. An einer Fahrbahnverengung versuchen die beiden Busse sich in Schrittgeschwindigkeit an einander vorbeizutasten, jedoch kommt es zu einer Streifkollision. Hierbei zerberstet die hintere Scheibe des einen Busses und ein Fahrgast wird vermutlich am Bein verletzt. Der Verletzte wartet jedoch nicht am Unfallort bis zum Eintreffen der Polizei.

Zeugen des Unfalls oder der verletzte Fahrgast selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Telefon 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

