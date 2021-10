Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf: Seil mit Metallgegenstand an Autobahnbrücke beschädigt Fahrzeug

Saarbrücken (ots)

Am frühen Abend des Samstags, 09.10.2021, ca. 18:30 Uhr, befährt eine 32-Jährige aus Großrosseln mit ihrem Pkw die BAB 6 in Fahrtrichtung Frankreich. Ca. 1000 Meter vor der Anschlussstelle Goldene-Bremm kollidiert sie hierbei mit einem Metallgegenstand, der an einem Seil befestigt von der Brücke "Am Großen Hohlweg" nach unten auf die Fahrbahn der Autobahn heruntergelassen wurde. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden, die Fahrerin bleibt unverletzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt bittet Zeugen des Vorfalls oder sonstige Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0681-93210 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

