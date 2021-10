Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Festgefahrener Schwertransport verursacht Verkehrschaos in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 06.10.2021 fuhr sich ein mit einem Silo beladener Schwertransport im Kreisverkehr Güdingen - Unner fest und verursachte einen erheblichen Verkehrsstau. Polizei und Bagger rückten an, um den Verkehr umzuleiten und den Schwertransport, welcher auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs fest hing, durch Abgraben des Erdreiches zu befreien. Die Fahrbahn war nach einem fünfstündigen Einsatz, gegen 10:00 Uhr wieder frei befahrbar. Die Strecke des Schwertransports wurde im Vorhinein genehmigt. Am Kreisverkehr selbst sowie an zwei Verkehrszeichen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell