Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Raub in der Innenstadt Saarbrücken

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

Raub im Bereich Viktoriastraße

Am Samstag 02.10.2021 gegen 23:20 Uhr wurde ein Wach- und Streifenkommando der PI Saarbrücken-Stadt auf eine scheinbar hilflose Person aufmerksam, welche verletzt vor einer Filiale der Sparkasse in der Viktoriastraße in Saarbrücken lag. Die Person schilderte den Polizeibeamten, dass sie nach Verlassen der Bankfiliale von einer weiblichen Person,asiatischer Phänotyp, angesprochen worden sei und in der Folge von zwei weiteren Personen mittels Tritten und Schlägen angegriffen wurde. In Folge der Tritte und Schläge ging der Mann verletzt zu Boden. Am Boden liegend entwendeten die Täter die Bankkarte des Mannes und das zuvor abgehobene Bargeld. Augenzeugen und Personen die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt 0681/9321-233 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell