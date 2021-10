Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Richlingen-Hanweiler mit 3 verletzten Personen

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

In der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault Megan und einem schwarzen Audi A4, beide mit französischen Kennzeichen. Der Renault Megan befuhr die Konrad-Adenauer Straße aus Richtung Frankreich kommend, der schwarze Audi wurde in entgegengesetzter Richtung geführt. Der Fahrer des Renault kam in Folge überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Schlingern, kollidierte mit einem Verkehrsschild, wird um ca. 45 Grad gedreht und kollidiert mit dem in Richtung Frankreich fahrenden Audi. Der Fahrer des Renault flüchtet nach dem Verkehrsunfall zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in Richtung Frankreich. Durch das Verkehrsunfallereignis wird die Fahrerin des Audi, der Beifahrer im Renault, sowie der flüchtige Fahrer verletzt. Nach Angaben von Zeugen erleidet der Fahrer des Megan eine blutende Verletzung im Gesicht, der Beifahrer erleidet Prellungen am Oberkörper und die Fahrerin des Audi eine Verletzung am Handgelenk. Letztgenannte wird mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Gegen den flüchtigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen die Hinweise zum Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken Stadt 0681/9321-233 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell