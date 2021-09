Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit unklarer Verursachung

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, 22.09.21, ereignet sich gegen 10:30 Uhr in der Straße Am Kieselhumes, in der Saarbrücker Innenstadt, ein Verkehrsunfall zwischen einem grauen Kleinbus Renault Trafic und einem grauen VW Golf, die beide in Richtung der Kreuzung zur Mainzer Straße fahren. Verletzt wird bei dem Unfall niemand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Telefon 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

