Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand in Palettenfirma

Kleinblittersdorf (ots)

Am 14.09.2021 gerät um 09:05 Uhr in einer Europaletten-Firma in Kleinblittersdorf Altholz in Brand. Das Holz lagert auf einer Freifläche im Außengelände der Firma und wird von der hinzugezogenen Feuerwehr abgelöscht. Da es sich um unbehandeltes Holz handelte, bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Anwohner. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

