Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung mittels Phantombilder nach zwei Fällen von Exhibitionismus in Studentenwohnheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Am 28.03.2021 und am 01.05.2021 kommt es jeweils vormittags zu einer exhibitionistischen Handlung in einem Saarbrücker Stundenwohnheim. Der Täter sucht den Gemeinschaftsraum des Studentenwohnheims auf, stellt sich vor die jeweils Geschädigten, als sie sich alleine dort aufhalten und manipuliert an seinem Glied. Der Täter wird von den Geschädigten folgendermaßen beschrieben: helle Haut, blonde kurze Haare, ca. 170 - 173 cm groß, ca. 20 - 23 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, hellbraune Augen Zeugen, die Angaben zum Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Telefon 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell