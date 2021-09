Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nach schwerem Raub in Saarbrücken-Burbach

Polizei vollstreckt drei Haftbefehle

Saarbrücken (ots)

Bereits am 03. August 2021 dringen frühmorgens drei maskierte Täter in eine Wohnung in Saarbrücken-Burbach ein. In der Wohnung schlafen zu diesem Zeitpunkt eine 18-jährige Frau, ein 24- und ein 25-jähriger Mann. Die drei Täter überfallen die Schlafenden, schlagen mit einem Hammer auf die beiden Männer ein und fügen ihnen mit einem Messer Stich- bzw. Schnittverletzungen zu. Die Frau bedrohen sie, sich nicht zu wehren. Anschließend durchsuchen sie die Wohnung und entwenden private Gegenstände, bevor sie die Wohnung wieder verlassen. Die Geschädigten werden medizinisch versorgt, erlitten jedoch glücklicherweise keine schweren Verletzungen.

Durch intensiv geführte Ermittlungen des Saarbrücker Kriminaldienstes ist es gelungen drei Tatverdächtige zu identifizieren. Es handelt sich bei ihnen um einen 22- und zwei 27-jährige Männer aus Saarbrücken. Durch das Amtsgericht Saarbrücken wurde Haftbefehl gegen die tatverdächtigen Männer erlassen. Diese Haftbefehle konnten nun durch Polizisten der PI Saarbrücken-Stadt, PI Saarbrücken-Burbach und der PI Sulzbach vollstreckt werden. Nach Verkündung der Haftbefehle wurden die drei Männer anschließend an die JVA Saarbrücken überstellt. Des Weiteren wurden mehrere Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt und umfangreiches Beweismaterial gesichert.

Die Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern noch an. Das umfangreiche Beweismaterial muss nun ausgewertet werden.

