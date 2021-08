Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pkw verkratzt

Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Mittwoch den 25.08.2021 stellt um 15:30 Uhr eine Frau (40) ihren grauen Peugeot 5008 auf dem Parkplatz "Im Almet" in Saarbrücken ab. Als sie gegen 18:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, stellt sie mehrere Beschädigungen fest. Mit einer Schraube werden die Kotflügel und die Motorhaube verkratzt. Des Weiteren wird eine Schraube in die Motorhaube eingedreht und so ein Loch verursacht. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter geben können. Telefon 0681/9321-233.

