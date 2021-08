Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Festnahme nach Flucht mit gestohlenem Moped

Völklingen/Saarbrücken (ots)

Am Dienstagabend den 24.08.2021 werden Polizeibeamte der PI Völklingen auf ein Kleinkraftrad in der Moltkestraße in Völklingen aufmerksam. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollen, flüchtet der Fahrer. Die anschließende Verfolgungsfahrt erstreckt sich durch die Innenstadt Völklingen, über die B51, die Straße des 13. Januar in Luisenthal, den Saarleinpfad bis in die Pfaffenkopfstraße in Saarbrücken-Burbach. Auf diesem Weg wird festgestellt, dass der Fahrer deutliche Schlangenlinien fährt. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergibt, dass das Moped bereits am Vortag gestohlen wurde. Als der Flüchtende in der Altenkesseler Straße vom Gehweg zurück auf die Straße fährt, kollidiert er mit einem Streifenwagen und kann von der Polizei festgenommen werden. Der 19-jährige Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, bleibt bei der Flucht und dem Unfall unverletzt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell