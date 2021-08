Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Frontalcrash mit zwei leicht verletzten Personen

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Montag den 23.08.2021 kommt es um 11:15 Uhr in der Zufahrt der A6 Anschlussstelle Saarbrücken-Fechingen unterhalb der Fechinger Talbrücke zum Frontalzusammenstoß zweier Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer (22) eines Hyndai Getz verliert aus bislang unbekannter Ursache beim Abbiegen von der Saarbrücker Straße zum Autobahnzubringer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stößt frontal mit einer entgegenkommenden Fahrerin (27) eines Audi A1 zusammen. Beide Pkws werden so stark beschädigt, dass sich nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden müssen. Beide Fahrer werden leicht verletzt und müssen ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet und Angaben zum Unfallhergang machen können. Telefon 0681/9321-233.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell