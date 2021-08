Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Saarbrücken - Scheidt (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 11.08.2021, um 08:15 Uhr, in der Kaiserstraße in Saarbrücken - Scheidt zu. Der junge Mann wurde von einem auf der Kaiserstraße wendenden Pkw übersehen, zunächst aufgeladen und in der Folge auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Beim Sturz zog er sich zunächst lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde ins Winterbergklinikum verbracht. Zurzeit besteht keine Lebensgefahr mehr.

Gegen den Pkw Führer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen.

