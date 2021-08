Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Angefahren - Polizei sucht Hundehalter

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch gegen 20:45 Uhr wurde in der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler ein freilaufender Hund durch einen PKW verletzt. Der Hund sei unvermittelt vor dem PKW auf die Straße gelaufen und frontal von diesem erfasst worden, so dass er durch die Luft geschleudert wurde. Der PKW mit französischen Kennzeichen habe sich in der Folge in Richtung Frankreich entfernt. Passanten nahmen sich dem verletzten Tier an. Der Hund erlitt erkennbare Schürfwunden am Rücken und am Bein. Er wurde durch den Tiernotruf Saar in die Tierklinik nach Elversberg verbracht.

Anwohner gaben an, dass der unbekannte Hund schon früher am Tag herrenlos herumlief. Augenscheinlich handelt es sich um einen dunkel braunen Labrador.

Obwohl der Hund gechipt ist, konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell