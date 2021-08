Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Betrunkene fährt ohne Führerschein vor Polizeidienststelle

Saarbrücken (ots)

Am frühen Mittwochmorgen staunten Polizisten nicht schlecht, als eine betrunkene Frau mit ihrem Pkw entgegen der Einbahnstraße fährt. Das Besondere, es spielt sich alles unmittelbar vor der Dienststelle in der Karcherstraße ab. Als die Polizeibeamten die Frau anhalten und kontrollieren stellt sich sogar heraus, dass ihr Führerschein bereits im letzten Jahr wegen Alkohol am Steuer entzogen wurde. Die Polizei hat die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

