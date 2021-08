Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tatverdächtiger nach Verdacht der häuslichen Gewalt in Saarbrücken festgenommen

Mehrere Polizeibeamte verletzt

Saarbrücken (ots)

Am Dienstagmorgen ruft ein Zeuge die Polizei, weil in der Nähe des Lyonerrings in Saarbrücken ein Mann eine Frau mit einem Kleinkind verfolgt und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt.

Die alarmierte Polizei kann das Ehepaar kurz darauf in der Nähe der Polizeidienststelle in der Graf-Johann-Straße antreffen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass auf den 27-jährigen Tatverdächtigen ein Zahlungshaftbefehl ausgestellt ist. Der aus Syrien stammende und in Schweden wohnhafte Mann wird anschließend festgenommen, wehrt sich jedoch gegen seine Festnahme. Dabei wird ein Polizeibeamter durch einen Ellenbogenschlag über dem Auge verletzt, zwei andere erleiden Schürf- und Kratzwunden.

Der Zahlungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen wird später von seiner Frau beglichen. Der Tatverdächtige wird anschließend aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dem Amtsgericht Saarbrücken vorgeführt und im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Ermittlungen aufgrund des Verdachts der häuslichen Gewalt sind noch nicht abgeschlossen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell