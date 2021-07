Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 26-jähriger Jean-Michelle A. aus Saarbrücken vermisst Öffentlichkeitsfahndung

Saarbrücken (ots)

Seit dem 16.07.2021 wird der 26-jährige Jean Michelle A. aus Saarbrücken vermisst.

Zuletzt wurde er gegen 18:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Fichtestraße in Saarbrücken gesehen.

Er ist 172 cm groß, schlank, hat blondes Haar und trägt einen Vollbart. Zur Bekleidung des Vermissten ist nichts bekannt.

Konkrete Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort liegen derzeit nicht vor. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Möglicherweise ist Jean Michelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und hält sich im Raum Saarbrücken, Lebach oder Trier auf.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321233 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

