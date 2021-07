Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: 13-jähriges Kind fährt mit E-Klasse Mercedes im Deutschmühlental

Saarbrücken (ots)

Am Dienstag, 27.07.2021,16:30 Uhr,kam einem Streifenwagen der Bundespolizei im Deutschmühlental ein schwarzer Mercedes entgegen, der auf unsichere Art und Weise augenscheinlich von einem Kind gesteuert wurde. Die Beamten wendeten und fanden den Mercedes in unmittelbarer Nähe mit herabgelassenen Fensterscheiben. Der "Fahrzeugführer", wurde am dortigen Angelweiher in Begleitung seiner Familie aufgefunden, die ziemlich ungehalten hinsichtlich der Identitätsfeststellung reagierten. Gegen den Fahrzeughalter, der sich ebenfalls am Weiher befand, wird ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell