Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit Flucht

Zeugenaufruf

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 24.07.2021, ereignete sich im Höhenweg in Saarbrücken-Güdingen zwischen 09:00 Uhr - 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde ein geparkter schwarzer Pkw vermutlich von einem passierenden weißen Pritschen- oder Kastenwagen beschädigt. An dem geparkten Pkw ist ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

