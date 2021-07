Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tätlicher Angriff auf Rettungskräfte und Polizeibeamte

Saarbrücken (ots)

Ein 26 Jähriger aus Saarbrücken wurde am Freitag, 23.07.2021, gegen 23:30 Uhr am Schillerplatz Opfer eines Körperverletzungsdeliktes. Als die blutenden Gesichtsverletzungen durch Rettungskräfte versorgt werden sollten, zeigte sich der Mann aggressiv und griff die Besatzung eines Rettungswagens tätlich an. Bei der anschließenden Flucht setzte sich der Mann gegen das Festhalten durch einen Polizeibeamten mit einem Schlag zur Wehr, so dass er letztlich durch vier Polizeibeamte zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Hiergegen und beim Transport zur Polizeidienststelle leistete der -vermutlich unter Rauschmitteleinfluss- stehende Mann heftigen Widerstand und verletzte weitere Polizeibeamte. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde der Mann für den weiteren Verlauf der Nacht in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Bei dem Einsatz wurden 4 Polizeibeamte leicht verletzt. Die eingesetzten Rettungskräfte blieben glücklicher Weise unverletzt. Zeugen, die Angaben zu Angriffen auf die Polizeibeamten sowie auf die Rettungskräfte bzw. zu dem vorangegangenen Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des 26 jährigen Mannes machen können, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

