Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Inbrandsetzen von Großraummülltonnen in Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken (ots)

Am 21.07.2021 wurde in der Lamperstraße / Rückseite Bahnhofstr. 78 bzw. 80 eine Großraummülltonne in Brand gesteckt. Das Feuer griff dann auf 5 weitere Großraumtonnen über, in dessen Verlauf starke Rauchentwicklung und 4-5m hohe Flammen entstanden, die die Außenfassade streiften. Folge waren Abplatzungen von Putz und Rußanhaftungen. Durch den schnellen Einsatz der Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurde ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude und ein weiteres Ausbreiten verhindert. Zur Zeit des Brandes waren die Geschäfte der in Frage kommenden Rückseiten (Dessous Hunkemöller / Schuhgeschäft SNIPES) gut frequentiert. Zeugenaussagen zum möglichen Tathergang oder Täter erbeten!

