Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Kind von PKW erfasst und schwer verletzt

Bliesransbach (ots)

Am vergangenen Montagmorgen kam es in der Ortslage Bliesransbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einer 81-jährigen PKW-Führerin und einem 10-jährigen Kind. Das Kind war im Bereich der Eschringer Straße mit seinem Skateboard unterwegs, als es aus bislang noch ungeklärter Ursache von dem PKW erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt und wird nun von einem Unfallgutachter untersucht. Das Kind wurde durch den Unfall schwer verletzt und in eine Saarbrücker Klinik verbracht.

