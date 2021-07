Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Einbruch in LIDL Filiale in der Halbergstraße

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04:30 Uhr, wurde in die LIDL Filiale in der Halbergstraße in Saarbrücken eingebrochen. Zunächst wurde die Hauptzugangstür zum Markt überwunden und in der Folge die gläserne Schleusentür gewaltsam aufgebrochen. Ziel des Einbruchs war nach ersten Erkenntnissen das Erlangen von diversen Spirituosen.

Personen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Marktes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 9321 233) in Verbindung zu setzen.

