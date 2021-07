Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter schwerverletzter Person

Saarbrücken (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr ereignete sich im Einmündungsbereich Eschberger Weg / Peter-Zimmer-Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wobei aufgrund der Schwere der Kollision ein Unfallbeteiligter in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Mit Hilfe technischem Gerätes wurde die Person von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen ins Winterbergklinikum verbracht. Zur Klärung der Unfallursache und zwecks Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der PI Sbr.-Stadt unter der Telefonnummer 0681 9321 233 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell