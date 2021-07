Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Schwerer Raub in der Innenstadt.Zeugen gesucht

Saarbrücken (ots)

Am Freitag, 09.07.2021, ging der 40-jährige isländische Geschädigte aus Saarbrücken fußläufig die Mozartstraße. In Höhe der Sulzbachstraße wurde er von dem Täter angesprochen und nach einer Zigarette befragt. Als dieser verneinte, stieß ihm der Täter vor die Brust, so dass dieser zu Boden fiel. Der Täter beugte sich über ihn und sprühte dem Geschädigten aus naher Entfernung Pfefferspray ins Gesicht. Im Zuge der Wehrlosigkeit entwendete der Täter die Umhängetasche des Geschädigten und entkam in unbekannte Richtung. Aufgrund der prägnanten Personenbeschreibung konnte ein Tatverdächtiger im Bereich der Brauerstraße vorläufig festgenommen werden. Es handelte sich um einen polizeibekannten 31-jährigen Mann mit Wohnsitz in Saarbrücken. Er wurde vorläufig festgenommen und wird am morgigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel und ein Teleskopschlagstock, der dem Waffengesetz unterliegt, sichergestellt.Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, Tel: 0681/9321-233, in Verbindung zu setzen.

