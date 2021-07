Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf

Verkehrsunfall mit Flucht

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 14:40 Uhr in der Mainzer Straße vor der Einmündung zur Paul-Marien-Straße ein Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Kenntnisstand hatte sich vor einer roten Ampel ein längerer Rückstau gebildet. Der unfallverursachende schwarze Pkw (Saarbrücker Kreiskennzeichen), ignorierte den Rückstau vollkommen und überholte die wartenden Fahrzeuge rechtsseitig über den Fahrradstreifen -trotz der beengten Verhältnisse- mit überhöhter Geschwindigkeit. Bei dem Überholmanöver kollidierte der Unfallverursacher mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte diesen auf der Fahrerseite erheblich. Wenige Meter weiter kam es bei dem waghalsigen Fahrmanöver beinahe zu einer weiteren Kollision mit einem geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Bismarckbrücke.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in Verbindung zu setzen.

