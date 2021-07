Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat

Saarbrücken (ots)

Am Freitag (09. Juli 2021) um halb vier Uhr morgens bricht ein 31-jähriger Saarbrücker bei einem Möbelgeschäft in der Gersweilerstraße in Alt-Saarbrücken ein und entwendet zwei alkoholische Getränke im Restaurantbereich. Die von der Alarmanlage alarmierte Polizei kann anhand der Videoaufnahmen den Weg des Mannes im Gebäude nachvollziehen und ihn beim Verlassen des Gebäudes auf frischer Tat festnehmen.

Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schwereren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell