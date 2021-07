Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Bereich des Saarbrücker Ludwigskreisel

Saarbrücken (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen halb 2 Uhr wurde seitens eines Zeugen ein lauter Knall im Bereich des Ludwigskreisels wahrgenommen. Die hinzugerufene Polizei konnte jedoch nur noch ein größeres, zerstörtes Verkehrsschild mittig der Fahrbahn in Fahrtrichtung Westspangenbrücke feststellen. Der/Die Unfallverursacher:in flüchtete zuvor unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Spuren vor Ort deuten auf einen schwarzen Opel Astra hin. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem/r Unfallverursacher:in machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321-233 in Verbindung setzen.

