Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht auf der BAB 620 in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 02.07.2021 kam es gegen 15:35 Uhr auf der BAB 620 Fahrtrichtung Saarlouis kurz nach der Auffahrt von der Malstatter Straße her zu einem Verkehrsunfall mit fünf beschädigten Pkw und mindestens zwei verletzten Personen, darunter ein Kind. Dieses wurde zur weiteren Behandlung in ein städtische Krankenhaus verbracht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt. Bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem schwarzen Tesla, Kennzeichen unbekannt, die besagte Auffahrt zur BAB 620. Unmittelbar darauf wechselte dieser über die durchgezogene Mittellinie nach links unmittelbar vor einen heranfahrenden Pkw. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, drei weitere, dahinter befindliche Fahrzeuge ebenso. Ein Fahrzeug kann durch Einlenken auf der rechten Fahrspur zum Stillstand kommen. Das letzte beteiligte Fahrzeug fährt trotz Vollbremsung auf die den letzten vor ihm zum Stillstand gekommenen Pkw auf und schiebt alle weiteren aufeinander. Der Unfallverursacher entfernte sich in unerkannt in Fahrtrichtung Saarlouis.

Zeugenaufrufe über die Unfallbeobachtung oder Hinweise zum Verursacher / Kennzeichen des Teslas und Fahrerbeschreibung erbeten an:

